В Правдинском районе в результате пожара обрушился дом
ЧП случилось в поселке Алехино
Фото с места происшествия.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:
Пожар случился во вторник 11 февраля. В 18:58 поступило сообщение о том, что в поселке Алехино Правдинского района горит жилой дом.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном кирпичном доме с мансардой сгорела и обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров.
Обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовали расчеты пяти пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU