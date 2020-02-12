В Правдинском районе в результате пожара обрушился дом

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:41:46+03:00

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Пожар случился во вторник 11 февраля. В 18:58 поступило сообщение о том, что в поселке Алехино Правдинского района горит жилой дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном кирпичном доме с мансардой сгорела и обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты пяти пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU