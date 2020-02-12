2020-02-12T09:53:18+03:00
Общество

Благоустройство на острове Канта завершат к началу августа

Предстоит организовать освещение, переложить тротуарное покрытие
Александр КАТЕРУША
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На деревьях в летнее время предполагается транслировать световую инсталляцию портрета Иманнуила Канта.На деревьях в летнее время предполагается транслировать световую инсталляцию портрета Иманнуила Канта.Фото: Правительство Калининградской области
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Работы по благоустройству острова Канта стартовали в конце января. Предстоит заменить дорожное покрытие вокруг собора и в подмостовом пространстве, сформировать прогулочные дорожки в парке скульптур, организовать освещение.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на это выделено порядка 116 млн рублей.

По словам архитектора Вячеслава Генне, общий принцип проекта – не навредить.

- Это касается существующей градостроительной, планировочной структуры самого острова. Она сохраняется такой, какой была во время создания здесь парка в 50-60 годы. В ходе работ дополнительно появится сеть прогулочных дорожек. Идет замена покрытий и благоустройство, озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм, ремонт всех подпорных стенок по периметру собора, - говорит Генне.

Демонтируемые плиты под эстакадным мостом перенесут к Кафедральному собору. От асфальта у исторического здания, наконец, отказались.

Кассы сместят в северную часть. На их месте будет расположен летний амфитеатр, который станет местом для отдыха.

Кассы сместят в северную часть. На их месте будет расположен летний амфитеатр, который станет местом для отдыха. Фото: Правительство Калининградской области

Кассы сместят в северную часть. На их месте будет расположен летний амфитеатр, который станет местом для отдыха.Фото: Правительство Калининградской области

Сувенирные лавки за собором возле моста будут также демонтированы и перенесены с кассами к реке.

Большое внимание будет уделено освещению территории острова. На деревьях в летнее время предполагается транслировать световую инсталляцию портрета Иманнуила Канта.

Работы по второй очереди благоустройства планируется завершить к началу августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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