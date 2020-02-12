Благоустройство на острове Канта завершат к началу августа
Работы по благоустройству острова Канта стартовали в конце января. Предстоит заменить дорожное покрытие вокруг собора и в подмостовом пространстве, сформировать прогулочные дорожки в парке скульптур, организовать освещение.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на это выделено порядка 116 млн рублей.
По словам архитектора Вячеслава Генне, общий принцип проекта – не навредить.
- Это касается существующей градостроительной, планировочной структуры самого острова. Она сохраняется такой, какой была во время создания здесь парка в 50-60 годы. В ходе работ дополнительно появится сеть прогулочных дорожек. Идет замена покрытий и благоустройство, озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм, ремонт всех подпорных стенок по периметру собора, - говорит Генне.
Демонтируемые плиты под эстакадным мостом перенесут к Кафедральному собору. От асфальта у исторического здания, наконец, отказались.
Кассы сместят в северную часть. На их месте будет расположен летний амфитеатр, который станет местом для отдыха.
Кассы сместят в северную часть. На их месте будет расположен летний амфитеатр, который станет местом для отдыха.Фото: Правительство Калининградской области
Сувенирные лавки за собором возле моста будут также демонтированы и перенесены с кассами к реке.
Большое внимание будет уделено освещению территории острова. На деревьях в летнее время предполагается транслировать световую инсталляцию портрета Иманнуила Канта.
Работы по второй очереди благоустройства планируется завершить к началу августа текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU