2020-02-12T10:58:40+03:00
Общество

Калининградская область вошла в топ-50 регионов для недорогого оздоровительного отдыха

В регионе можно найти санаторный отдых за 1,9 тысяч рублей в день
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Портал ТурСтат представил рейтинг регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф.

По данным исследования, в Калининградской области можно найти санаторный отдых за 1,9 тысяч рублей в день. В среднем по России, отдых в санатории обойдется до двух тысячи рублей в день за проживание, питание и лечение

В топ-50 регионов России по дешевизне отдыха и лечения в санаториях, помимо Калининградской области, вошли Курганская область, Приморский край, Тамбовская область, Челябинская область, Липецкая область, Орловская область, Республика Марий Эл, Крым, Башкортостан, Кировская область, Вологодская область, Свердловская область, Ивановская область, Тверская область, Хакасия, Брянская область, Воронежская область, Забайкальский край, Республика Татарстан, Тульская область, Хабаровский край, Чувашия, Удмуртия, Ульяновская область, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Костромская область, Нижегородская область, Республика Алтай, Самарская область, Новгородская область, Дагестан, Псковская область, Рязанская область, Саратовская область, Ярославская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Архангельская область, Ставропольский край, Курская область, Красноярский край, Владимирская область, Сахалинская область, Тюменская область, Пензенская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкария и Мурманская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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