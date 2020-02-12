В Калининграде в среду нет света в домах на восьми улицах

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:02:30+03:00

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В Калининграде в среду, 12 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для проведения работ по ремонту сетей до 18 часов отключено электричество на ул. 9 Апреля 86, аул. Уральская 3-7, 9-15, пл. Василевского 2, ул. Генерала Озерова 6-16, 12-16, ул. Кирова 1а, 1-5, 7, 4-6, ул. Чайковского 3, 5-7, 2 -10, 2а, 11, ул. Мусоргского 1-3, 4-8, 4а, Советский пр-т 9-11, 20-22, 22а.

Холодное водоснабжение до 12 часов приостановлено на ул. Согласия 2, ул. Дзержинского 35.

ИСТОЧНИК KP.RU