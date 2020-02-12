В Зеленоградске появятся типовые стенды с меню кафе и ресторанов
Дизайн разработал местный главный архитектор
.Фото: Администрация Зеленоградска
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Типовые стенды с меню кафе и ресторанов хотят устанавливать в Зеленоградске. Об этом сообщается на сайте администрации курорта.
У одного из кафе на променаде уже появилось первое выносное меню, дизайн которого разработан главным архитектором округа Ильей Поздняковым.
«Администрация округа ведет работу с отельерами и рестораторами по установке подобных выносных меню в едином стиле при всех заведениях общественного питания», - говорят в администрации.
Работы ведут в рамках подготовки к курортному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU