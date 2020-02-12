В Калининграде задержали серийного веловора

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:06:47+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж дорогостоящих велосипедов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

21-летний житель Советска специально приезжал в Калининград для краж велосипедов. Злоумышленник пользовался тем, что владельцы велосипедов часто оставляют их без присмотра в подъездах, рассчитывая на защиту домофона.

«Подозреваемый проникал в жилые дома путем подбора кода к входным дверям и похищал велосипеды. При этом он разрезал противоугонные тросы кусачками», - отметили в пресс-службе полиции.

Оперативники уголовного розыска задокументировали две кражи из новостроек на на улицах Судостроительной и Минусинской. По версии полицейских, злоумышленник продал похищенные велосипеды случайным прохожим по бросовым ценам, убедив их в том, что он якобы срочно нуждается в деньгах. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU