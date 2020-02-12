В Неманском районе таксист сбил насмерть пешехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Неманском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на 50 километре автодороги «Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой». 38–летний таксист на «Рено» превысил скорость и на прямом участке дороги сбил 46–летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги по направлению движения автомобиля.
В результате дорожного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU