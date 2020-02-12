2020-02-12T11:58:03+03:00
Общество

38 детей в салоне: В Гурьевске задержали битком набитую маршрутку

Проводится административное расследование в отношении автоперевозчика
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром в Гурьевске инспекторы ГИБДД выявили грубейшее нарушение правил перевозки пассажиров.

На белый микроавтобус, следовавший по маршруту №1 «Гурьевск – Малое Васильково», обратили внимание инспекторы ГИБДД, дежурившие на выезде из Гурьевска в районе новой гимназии. В салоне маршрутки находились 38 детей в возрасте от 9 до 16 лет, при этом количество сидячих мест составляло 18.

«Как оказалось, 56-летний водитель забрал учеников местной школы на нескольких остановках общественного транспорта в Гурьевске и подвозил их до образовательного учреждения. При этом он уклонился от установленного маршрута», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД

На водителя завели административное дело по статье «Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил».

В УМВД добавили, что проводится административное расследование в отношении автоперевозчика. Полицейские устанавливают, кто из должностных лиц автотранспортного предприятия выпускал микроавтобус на маршрут, проводился ли с водителем инструктаж перед рейсом, а также другие обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

38 детей в салоне: В Гурьевске задержали битком набитую маршрутку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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