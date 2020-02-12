В Куршском заливе задержали браконьера с лесковой сетью

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:02:57+03:00

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Сотрудники транспортной полиции задержали в акватории Куршского залива браконьера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28-летний житель Полесского района ловил рыбу при помощи лесковой сети, являющейся орудием массового истребления. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник уже попадался на аналогичных преступлений.

Браконьер успел выловить 8 экземпляров судака. Ущерб водным биологическим ресурсам Калининградской области оценили в 27 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU