В Куршском заливе задержали браконьера с лесковой сетью
Сотрудники транспортной полиции задержали в акватории Куршского залива браконьера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
28-летний житель Полесского района ловил рыбу при помощи лесковой сети, являющейся орудием массового истребления. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник уже попадался на аналогичных преступлений.
Браконьер успел выловить 8 экземпляров судака. Ущерб водным биологическим ресурсам Калининградской области оценили в 27 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
ИСТОЧНИК KP.RU