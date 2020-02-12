В Немане инвалиду незаконно начисляли плату за капремонт
Задолженность ликвидировали после вмешательства прокуратуры
Изменить размер текста:
В Неманском районе инвалиду третьей группы аннулировали задолженность за капремонт. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина проживала в квартире, однако не являлась собственником жилища, или членом семьи собственника. Тем не менее, Фонд капремонта исправно присылал ей квитанции и требовал оплатить взносы на капремонт, которых накопилось на 7375 рублей.
В ситуацию вмешалась районная прокуратура, которая внесло соответствующее представление директору Фонда капремонта. В результате возникшая задолженность была аннулирована.
ИСТОЧНИК KP.RU