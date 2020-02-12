В Калининграде уничтожат больше тонны санкционных сыров и йогуртов

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:13:25+03:00

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На рынке в Калининграде сотрудники Калининградской областной таможни в очередной раз обнаружили санкционные продукты. В ходе таможенного осмотра на прилавках увидели сыро-молочную продукцию, произведенную в Польше, Германии, Италии и Испании: сыры, масло, йогурты, творог и прочую вкуснятину.

Как сообщает пресс-служба региональной таможни, эти товары запрещены к ввозу в Россию.

Общий вес санкционной продукции составил 1276 кг.

Товары изъяты и будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU