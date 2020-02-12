2020-02-12T13:28:15+03:00
Общество

Алиханов: Будем настаивать, чтобы электронные визы в Калининград остались бесплатными

Они могут стать для иностранцев платными с 2021 года, что не устраивает региональные власти
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Электронные визы для посещения Калининградской области должны оставаться бесплатными. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

Подобные визы для посещения региона, были введены в 2019 году для граждан 53 стран. Однако, с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России, однако они могут стать для иностранцев платными.

«Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд. Вместе с Владивостоком, с Юрием Петровичем Трутневым, я уже на эту тему разговаривал, мы будем настаивать на том, что с учетом нашей специфики, отдаленности и одного, и другого региона, будем все-таки просить, чтобы для этих территорий принцип бесплатности был сохранен», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

По данным регионального правительства, на получение электронных виз было подано почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Въехали в Калининградскую область более 66 тысяч иностранных граждан. Большинство гостей - 43% - жители Литвы, 20% - Латвии, 16% приехали из Польши, 13% из Германии.

Напомним, электронная виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней, выдается с туристической, деловой и гуманитарной целью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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