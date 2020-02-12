2020-02-12T13:42:46+03:00
Общество

Исследование: В Калининграде за год сильнее всего подорожали таунхаусы

При этом, стоимость загородных домов в регионе не изменилась
Виктор Сергеев
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В 2019 году в Калининградской области цены на загородную недвижимость выросли в трех категориях. Сильнее всего за год подорожали таунхаусы – на 9%. При этом цена загородных домов в регионе осталась неизменной, отмечается в исследовании, проведенном «Авито Недвижимость».

За год стоимость загородных домов в регионе не изменилась и составляет 27 тыс рублей за квадратный метр. По этому показателю Калининградская область заняла 18-е место в рейтинге регионов по доступности загородных домов.

На 5% произошло повышение цен на дачи – до 22,5 тысяч рублей за «квадрат», на 1% подорожали коттеджи – 38,3 тысяч рублей. А вот таунхаусы в области за год подорожали сразу на 9% и в среднем стоили 39,2 тыс. рублей за квадратный метр, отмечают в «Авито Недвижимость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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