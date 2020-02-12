2020-02-12T13:53:27+03:00
Общество

На ул. Интернациональной освятят храм, который строили с 2009 года

Внутренние работы в церкви завершены
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская епархия
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В Калининграде в субботу 15 февраля состоится освящение храма Сретения Господня, который расположен на улице Интернациональной.

Как рассказали в епархии, освятит храм архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Начало божественной литургии в 9:00.

Храм, рассчитанный на 150 прихожан, сложно назвать новым – его начали строить еще в 2009 году. Фасадную часть оформили в 2017 году, а строительные леса сняли в 2019.

- Богослужения в храме совершаются не первый год. Церковная община постепенно складывается. И вот, мы сейчас пришли к моменту освящения. И хотя храм стоит за строительным забором и его территория еще не благоустроена, большая часть внутренних работ завершена. Временный иконостас заменен на постоянный, - говорит настоятель храма Владимир Рожин.

По его словам освятить храм решили именно сейчас, в праздник Сретения Господня, в честь которого и назван храм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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