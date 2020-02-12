2020-02-12T14:40:20+03:00
Общество

На Куршской косе объявлен пожароопасный период

Государственные инспекторы следят за соблюдением правил безопасности
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожароопасный период на территории Куршской косы объявили, несмотря на дождливую погоду. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«Нарушение правил пожарной безопасности на особо охраняемой природной территории могут стать причиной уничтожения ценных природных комплексов и экологических систем», - говорят в пресс-службе и отмечают, что костры угрожают также объектам туристической инфраструктуры и жилым домам.

При обнаружении открытого огня вне специально для этого организованных мест (территории турбаз, гостевых домов, пикникового места на озере Чайка) госинспекторы составляют протокол об административном правонарушении. Штраф – от 3 до 4 тысяч рублей.

Наблюдение ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеокамер и космического мониторинга Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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