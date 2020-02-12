На Куршской косе объявлен пожароопасный период
Пожароопасный период на территории Куршской косы объявили, несмотря на дождливую погоду. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
«Нарушение правил пожарной безопасности на особо охраняемой природной территории могут стать причиной уничтожения ценных природных комплексов и экологических систем», - говорят в пресс-службе и отмечают, что костры угрожают также объектам туристической инфраструктуры и жилым домам.
При обнаружении открытого огня вне специально для этого организованных мест (территории турбаз, гостевых домов, пикникового места на озере Чайка) госинспекторы составляют протокол об административном правонарушении. Штраф – от 3 до 4 тысяч рублей.
Наблюдение ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеокамер и космического мониторинга Рослесхоза.
ИСТОЧНИК KP.RU