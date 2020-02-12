В Гвардейске осудили бригадира, избившего работника домкратом

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:59:00+03:00

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В Гвардейске вынесли приговор бригадиру, который избил своего подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в мае 2019 года на автобусной остановке в поселке Озерки. Бригадир ранее поругался с одним из работников и решил отомстить ему. В руке у него оказался домкрат, которым он избил подчиненного, причинив ему тяжкий вред здоровью.

На суде злоумышленник заявил, что все лишь защищался, а конфликт произошел из-за того, что избитый выпивал на рабочем месте.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU