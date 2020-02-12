Калининградские спортсмены выиграли первенство Северо-Запада по дзюдо
Псков принял молодежные соревнования по дзюдо, собрав больше полусотни спортсменов не старше 23 лет из 7 регионов Северо-Запада.
Успешно выступили представители Калининградской области. Наши ребята выиграли общекомандный зачет.
Как сообщает министерство спорта региона, наши земляки завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Лучшие результаты показали Дмитрий Козлов и Артур Клесов.
Отметим, калининградская команда была представлена воспитанниками региональной школы по спортивным единоборствам и областного училища олимпийского резерва.
Лучшие представители округа квалифицировались на первенство России по дзюдо, которое в начале марта пройдет в Тюмени.
ИСТОЧНИК KP.RU