2020-02-12T16:34:00+03:00
Спорт

Калининградские спортсмены выиграли первенство Северо-Запада по дзюдо

Соревнования прошли в Пскове
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Псков принял молодежные соревнования по дзюдо, собрав больше полусотни спортсменов не старше 23 лет из 7 регионов Северо-Запада.

Успешно выступили представители Калининградской области. Наши ребята выиграли общекомандный зачет.

Как сообщает министерство спорта региона, наши земляки завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Лучшие результаты показали Дмитрий Козлов и Артур Клесов.

Отметим, калининградская команда была представлена воспитанниками региональной школы по спортивным единоборствам и областного училища олимпийского резерва.

Лучшие представители округа квалифицировались на первенство России по дзюдо, которое в начале марта пройдет в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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