Калининградец отсудил компенсацию с хозяина покусавшей его собаки
Мужчина получит 30 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Житель Багратионовска отсудил компенсацию с хозяина покусавшей его собаки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В сентябре прошлого года на ул. Багратиона мужчину укусила собака неизвестной породы. Пострадавший обратился в суд, где ему обработали открытую рану. Впоследствии ему пришлось проходить амбулаторное лечение и делать необходимые прививки.
Суд установил, что владелец собаки во время выгула оставил ее без присмотра, что повлекло за собой нападение. И взыскал с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU