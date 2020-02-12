2020-02-12T16:47:26+03:00
Общество

Калининградец отсудил компенсацию с хозяина покусавшей его собаки

Мужчина получит 30 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Багратионовска отсудил компенсацию с хозяина покусавшей его собаки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре прошлого года на ул. Багратиона мужчину укусила собака неизвестной породы. Пострадавший обратился в суд, где ему обработали открытую рану. Впоследствии ему пришлось проходить амбулаторное лечение и делать необходимые прививки.

Суд установил, что владелец собаки во время выгула оставил ее без присмотра, что повлекло за собой нападение. И взыскал с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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