Калининградские предприятия задолжали за электричество свыше 1 млрд рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:56:26+03:00

Это на 10% меньше, чем годом ранее

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Задолженность юридических лиц за электроэнергию в Калининградской области составляет 1,1 млрд рублей. Это на 10% меньше, чем годом ранее, даже учитывая рост тарифа со второго полугодия 2019 года, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

По данным компании, в прошлом году более 28 000 должников бизнес-сообщества получили уведомления о предстоящем ограничении энергоснабжения. Из них 35% оплатили свои долги и избежали отключения, с остальными должниками энергосбытовая компания продолжает усиленную работу по взысканию.

«Взыскание задолженности в судебном порядке — одна из эффективных мер в отношении неплательщиков юридических лиц. По итогам 12 месяцев 2019 года в пользу сбытовой компании было взыскано более 406 миллионов рублей, что на 64 миллиона больше в сравнении с показателями 2018 года», - отметили в пресс-службе «Янтарьэнергосбыта».

ИСТОЧНИК KP.RU