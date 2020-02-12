2020-02-12T17:09:45+03:00
Общество

«Калининград-ГорТранс» покупает новые трамвайные рельсы за 2,7 млн рублей

Аукцион по выбору поставщика состоится 28 февраля.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Муниципальное предприятие «Калининград-ГорТранс» объявило аукцион на покупку новых трамвайных рельс. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Предприятие планирует купить 320 метров трамвайных рельс. На эти цели выделено 2,7 млн рублей.

Аукцион по выбору поставщика состоится 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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