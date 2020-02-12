2020-02-12T17:53:37+03:00
Звезды

В Калининграде откроется бесплатная выставка, посвященная генералу Черняховскому

Экспозицию представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, приуроченной к 75-летию со дня гибели генерала Ивана Черняховского.

Экспозиция, основанная на архивных документах и фотографиях, повествует о боевом пути самого молодого генерала армии и самого молодого командующего фронтом в истории Вооруженных сил СССР, дважды Героя Советского Союза.

Как рассказали «Комсомолке» в музее, среди экспонатов есть барельеф, изготовленный военнослужащими в 1945 году и гильза с землей с первой могилы Черняховского.

Также посетители увидят картины фронтового художника В. Резчикова.

Открытие выставки в фойе музея состоится 13 февраля в 15:00.

Выставка работает до 18 марта.

СПРАВКА «КП»

Иван Черняховский родился в 1907 г. в селе Оксанина на Украине. С 18 лет его жизнь была связана с Красной Армией.

С апреля 1944 года Черняховский принял командование войсками 3-го Белорусского фронта. Они успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. В августе 1944 г. части фронта вышли к реке Шешупе, первыми достигнув советско-немецкой границы и перенеся боевые действия на территорию Германии.

18 февраля Иван Черняховский погиб под городом Мельзак (Пененжно, Польша). Ему было 38 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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