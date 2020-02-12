2020-02-12T17:28:08+03:00
Происшествия

На ул. Озерной в Калининграде водитель БМВ сбил женщину на «зебре»

ДТП произошло в 11:05
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду утром на улице Озерной в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 11:05. 29-летний водитель БМВ сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу. По факту аварии ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения и необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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