На ул. Озерной в Калининграде водитель БМВ сбил женщину на «зебре»
В среду утром на улице Озерной в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 11:05. 29-летний водитель БМВ сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу. По факту аварии ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения и необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU