Двое калининградцев забили до смерти приятеля, заподозрив его в краже кошелька

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:13:40+03:00

Уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу

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В Калининграде будут судить двоих мужчин, обвиняемых в избиении до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Изувеченное тело 51-летнего мужчину обнаружили 26 марта 2019 года на пустыре в районе улицы Суздальской в Калининграде. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате травматического шока.

Следователи довольно быстро вышли на подозреваемых - 32-летнего и 29-летнего калининградцев. По версии следствия, компания выпивала возле одной из заброшенных дач. В ходе попойки молодые горожане заподозрили старшего товарища в краже кошелька у одного из них. После чего жестоко избили его руками, ногами и деревянной палкой. От полученных травм 51-летний мужчина умер на месте преступления.

В пресс-службе СК добавили, что сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU