2020-02-13T09:49:34+03:00
Общество

На Нижнем озере в Калининграде заработал общественный туалет

Там же готовятся открыть еще один
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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Общественный туалет на Нижнем пруду (со стороны ул. Сергеева) заработал в среду 12 февраля. Как сообщает пресс-служба мэрии, в планах установить еще один, такой же, на противоположном берегу – его откроют 14 февраля.

Туалеты будут работать не круглосуточно, а по строгому расписанию. Зимой они будут открыты с 9 до 18, в летнее время до 22:00.

. Фото: мэрия Калининграда

.Фото: мэрия Калининграда

Стоимость посещения - 20 рублей (возможна безналичная оплата).

Помимо этих двух, на территории города в этом году также будут работать ещё 6 общественных WC:

- в парке им. Юрия Гагарина

- в парке Макса Ашмана

- на озере Летнем

- в парке Южном

- в парке им. Теодора Кроне

- на озере Верхнем

Обсуждая общественный туалет на Нижнем озере, мнения калининградцев разделились. Одни рады, что кабинки заработали. Других не устраивает внешний вид туалета.

«Вы уверенны, что в XXI веке в центре Европы туалеты должны быть похожи на такие контейнерные площадки для мусора?» - пишет один из комментаторов на официальной страничке администрации города в VK.com.

Есть и те, кто справедливо возмущается строгим расписанием работы туалета. Мол, почему до 9 утра и после 18:00 им уже невозможно воспользоваться?

ИСТОЧНИК KP.RU

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