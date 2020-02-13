На Нижнем озере в Калининграде заработал общественный туалет
Общественный туалет на Нижнем пруду (со стороны ул. Сергеева) заработал в среду 12 февраля. Как сообщает пресс-служба мэрии, в планах установить еще один, такой же, на противоположном берегу – его откроют 14 февраля.
Туалеты будут работать не круглосуточно, а по строгому расписанию. Зимой они будут открыты с 9 до 18, в летнее время до 22:00.
.Фото: мэрия Калининграда
Стоимость посещения - 20 рублей (возможна безналичная оплата).
Помимо этих двух, на территории города в этом году также будут работать ещё 6 общественных WC:
- в парке им. Юрия Гагарина
- в парке Макса Ашмана
- на озере Летнем
- в парке Южном
- в парке им. Теодора Кроне
- на озере Верхнем
Обсуждая общественный туалет на Нижнем озере, мнения калининградцев разделились. Одни рады, что кабинки заработали. Других не устраивает внешний вид туалета.
«Вы уверенны, что в XXI веке в центре Европы туалеты должны быть похожи на такие контейнерные площадки для мусора?» - пишет один из комментаторов на официальной страничке администрации города в VK.com.
Есть и те, кто справедливо возмущается строгим расписанием работы туалета. Мол, почему до 9 утра и после 18:00 им уже невозможно воспользоваться?
ИСТОЧНИК KP.RU