В Калининграде за ночь сгорели четыре автомобиля

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:56:03+03:00

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В Калининграде в ночь на четверг 13 февраля случилось два пожара, в которых пострадали автомобили.

Так, в 00:22 поступило сообщение о горящей машине в садовом товариществе «Консервщик» в Центральном районе города. По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, там выгорел микроавтобус «Мерседес», в рядом стоящем автомобиле «Пежо» оплавилась задняя дверь, бампер и фонари. В автомобиле «Форд Проба», припаркованном неподалеку, оплавился задний фонарь.

«От огня спасены автомобиль «Шевроле Кобальт» и кирпичный двухэтажный гараж», - отметили в МЧС.

Этой же ночью пожарные по тревоге выезжали на улицу Молодежную в поселок Малое Луговое. Там сгорел автомобиль «Мерседес GLK».

О пострадавших не сообщается. Причину пожаров предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU