2020-02-13T09:05:40+03:00
Происшествия

На улице Леонова горела коммуналка, госпитализирована женщина

Калининградку направили в центральную больницу
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В результате пожара на улице Леонова в Калининграде пострадала 57-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области. Женщину госпитализировали с места ЧП.

Возгорание произошло вечером в среду 12 февраля. В 17:28 поступило сообщение о горящей коммунальной квартире в 4-этажке на Леонова.

В одной из комнат коммуналки горели вещи – пожар был ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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