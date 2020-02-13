На улице Леонова горела коммуналка, госпитализирована женщина
Калининградку направили в центральную больницу
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В результате пожара на улице Леонова в Калининграде пострадала 57-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области. Женщину госпитализировали с места ЧП.
Возгорание произошло вечером в среду 12 февраля. В 17:28 поступило сообщение о горящей коммунальной квартире в 4-этажке на Леонова.
В одной из комнат коммуналки горели вещи – пожар был ликвидирован до прибытия подразделений пожарной охраны.
ИСТОЧНИК KP.RU