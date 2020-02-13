Более 28 тыс калининградцев посетили мобильные центры здоровья

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:19:39+03:00

В минздраве подвели итоги 2019 года

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Пациентами передвижных медкомплексов стали более 28 тысяч жителей Калининградской области. Цифру приводит пресс-служба областного правительства, анализируя итоговые данные работы семи мобильных центров здоровья за прошлый год.

Напомним, на территории региона работали передвижные комплексы Областного центра медпрофилактики и реабилитации: мобильный центр здоровья, передвижная поликлиника с маммографическим кабинетом, два медицинских автопоезда.

Масштабная работа проведена специалистами мобильного центра здоровья, которые вели прием жителей 10 городов региона и 9 поселков, коллективов предприятий и организаций, граждан, проживающих в социальных учреждениях.

Жители региона посещали новые передвижные комплексы Центра профилактики и реабилитации. Из 3,8 тысячи исследований две трети пришлось на маммографию. Помимо этого, проводилась УЗ-диагностика, флюорография, принимали узкие медицинские специалисты.

Работали мобильные детские стоматологические комплексы.

С графиком работы мобильных центров с 17 по 28 февраля можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU