В аэропорту «Храброво» зафиксировали снижение грузопотока

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:31:50+03:00

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Грузопоток аэропорта «Храброво» в минувшем январе снизился на 5,3% по сравнению с январем прошлого года, и составил 520,560 тонн. Об этом сообщает пресс-служба «Храброво».

При этом, по последним подсчетам, в аэропорту Калининграда в январе увеличен пассажиропоток. Он за первый месяц года составил 172 858 человек, что на 16,2% больше, чем в январе 2019 . Львиная доля роста (14,3% и 161 148 пассажиров) приходится на внутренние воздушные линии.

На международных воздушных линиях было обслужено 11 710 человек.

Общий пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU