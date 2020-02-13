В Черняховске автомобиль сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку
Школьница получила телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховске в среду вечером сбили школьницу. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 20:20 на улице Центральной. Водитель «Пежо» сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате наезда школьница получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU