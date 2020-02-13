Калининградцу грозит до 15 лет за хранение 7 гр. карфентанила

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:52:18+03:00

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Сотрудники транспортной полиции задержали калининградца, который хранил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Западное ЛУ МВД России на транспорте.

При проведении личного досмотра в кармане куртки 53-летнего мужчины нашли восемь каплевидных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что наркосмесь содержала карфентанил и метадон в крупном размере. Еще 7 граммов карфентанила обнаружили в ходе обыска в его квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU