2020-02-13T10:57:29+03:00
Общество

Житель Зеленоградска угнал «Волгу», застрял в грязи и сжег автомобиль

Не сумев выехать, мужчина решил скрыть следы преступления
Виктор Сергеев
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В Зеленоградском районе полицейские задержали угонщика-неудачника. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

22-летний мужчина проник внутрь незапертой «Волги», обыскал салон и обнаружил ключи, которые хозяин транспорта оставил за козырьком. Решив покататься на машине, он заехал в лес, где застрял в грязи. Не сумев выехать, мужчина решил скрыть следы преступления и поджег автомобиль.

Полицейские установили личность угонщика и доставили его в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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