Житель Зеленоградска угнал «Волгу», застрял в грязи и сжег автомобиль
В Зеленоградском районе полицейские задержали угонщика-неудачника. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
22-летний мужчина проник внутрь незапертой «Волги», обыскал салон и обнаружил ключи, которые хозяин транспорта оставил за козырьком. Решив покататься на машине, он заехал в лес, где застрял в грязи. Не сумев выехать, мужчина решил скрыть следы преступления и поджег автомобиль.
Полицейские установили личность угонщика и доставили его в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Также решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».
ИСТОЧНИК KP.RU