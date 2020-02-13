2020-02-13T11:00:43+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде в четверг, 13 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Октябрьская 71-73, ул. Багратиона 4, ул. Дзержинского 1,

18 часов электричество отключено на ул. С. Мишина 1, 3, 8, ул. Тенистая аллея 21, 21а, 21б, 23, 25, 27, 26а, 28-30, 32, 34-36, ул. Брусничная 2, 2б, 10-20, 5-13, ул. Чайковского 12-18, 20-24, 27, 29, 13, ул. Ш. Руставели 2 (д/с 119), 4, 6, ул. Римского - Корсакова 1, 5-5а,7, ул. Брамса 27-29, ул. Носова 22-26, Зоологический тупик 1, 4а, ул. Кирова 6-8.

Холодное водоснабжение приостановлено до 12 часов на ул. А.Невского 188 (три корпуса), 190б, ул. Горького 124-126а, 134-138, 140-146, ул. Верещагина 1-3, 2, 4, 6, ул. Балтийская 1-3, до ул. Станиславского 62, 66, ул. Левитана 59 корпус 1,2,

До 15 часов воды не будет на ул. Д. Донского 35а, до 16 часов - на ул. Нефтяная 1,3,5,7-9, 11, 13,15,4а, 4, 6,8,10, ул. Радищева 82-86, 88, 90, 94-96, 98-102, 104-106, 83-85, 87-89, 91-97, ул. Вагоностроительная 12а, пр. Победы 77-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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