На ул. Энергетиков в Калининграде в ДТП пострадала водитель «Хендая»

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:04:37+03:00

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Утро в среду на улице Энергетиков в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

29-летний водитель «Фольксвагена» при движении по улице отвлекся от управления и «догнал» движущийся впереди «Хендай».

В результате столкновения 31-летняя водитель «Хендая» получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU