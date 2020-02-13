Калининградец получил 4 года колонии-поселения за сбитого насмерть велосипедиста

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:22:09+03:00

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В Багратионовске осудили водителя, который сбил насмерть пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе районного суда.

ДТП произошло ночью 25 февраля 2018 года в районе поселка Владимирово. Пьяный водитель «Пежо» отвлекся о управления и сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. После столкновения злоумышленник скрылся с места происшествия, велосипедист от полученных ранений скончался в больнице спустя непродолжительное время.

На суде водитель признал вину и пояснил, что скрылся с места ДТП, «так как испугался».

Суд приговорил его к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU