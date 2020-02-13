В Калининграде пьяный водитель пытался скрыться и оказал сопротивление инспекторам ГИБДД

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:55:55+03:00

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В Калининграде инспекторы ГИБДД в результате погони задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Октябрьской водитель «Хонды» проигнорировали требование инспектора остановиться и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню и вскоре блокировали автомобиль. 45-летинй водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление.

В ходе проверки выяснилось, что год назад мужчину лишили прав за пьяное вождение. Его доставили в суд арестовали на 10 суток. Также на него завели уголовное дело за повторное пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU