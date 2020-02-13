Ради нового торгового центра в Калининграде вырубят несколько десятков деревьев

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:56:24+03:00

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Компания "ВЮМ" получила разрешение на строительство многофункционального центра на перекрестке улиц Горького и Панина, в непосредственной близости от Парка Макса Ашманна. Как сообщает "РБК-Калининград", разрешение выдало агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

На участке земли площадью 5,6 тысячи квадратных метров к 2022 году должен вырасти одноэтажный деловой центре. В настоящее время на участке растет около 50 деревьев, которые, вероятно, будут вырублены.

ИСТОЧНИК KP.RU