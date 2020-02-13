2020-02-13T12:06:47+03:00
Общество

В Калининграде грабитель распылил баллончик в глаза продавца и забрал кассовый аппарат

Внутри находилось 15 тысяч рублей, с которыми он скрылся с места происшествия
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел на Аллее Смелых. Злоумышленник в маске ворвался в магазин, распылил газовый баллончик в лицо продавщице и вырвал из кассы лоток с деньгами. Внутри находилось 15 тысяч рублей, с которыми он скрылся с места происшествия.

Полицейские проверили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, опросили жильцов близлежащих улиц. В результате личность мужчины была установлена и он был задержан. Им оказался 41-летний местный житель.

На него завели уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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