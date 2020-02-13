2020-02-13T12:34:45+03:00
Экономика

В Калининград прибыло новейшее судно для работ по углублению морского канала

В этом году со дна извлекут более 1,3 млн кубометров грунта
Кирилл Алексеев
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В Калининградской области готовятся к началу работ по углублению морского канала. Накануне, как сообщает отраслевой портал "Российское судоходство", в Калининград из Санкт-Петербурга прибыло новое дноуглубительное судно "Юрий Маслюков", построенное на Онежском судостроительном заводе. Предполагается, что новое судно извлечет около 600 тысяч кубометров грунта.

Сообщается также, что еще два земснаряда аналогичного проекта – "Северная Двина" и "Белое море" приступили к работе в морском канале в ноябре прошлого года. За три месяца ими извлечено более 146,9 тысячи кубометров грунта. Этой весной группировку дноуглубительного флота усилит также самоходный землесос "Кроншлот".

В общей сложности в 2020 году объем дноуглубительных работ превысит 1,3 млн кубометров грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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