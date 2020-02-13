2020-02-13T12:36:32+03:00
Общество

В Калининградской области на треть увеличилось количество нарушений правил охоты

За нарушение правил охоты жителей региона оштрафовали на 217 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В 2019 году в Калининградской области власти предъявили задержанным браконьерами иски на 1,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

По данным министерства, в прошлом году инспекторы государственного охотничьего надзора составили 169 административных протоколов за нарушения правил охоты. Это на 30 процентов больше, чем годом ранее. За нарушение правил охоты жителей области оштрафовали на 217 тысяч рублей.

Также в течение года инспекторы госохотнадзора изъяли 13 единиц огнестрельного оружия, а также большое количество капканов и петель.

«Наиболее значительные нарушения были совершены, в основном, во время сезона охоты, а именно охота без разрешительных документов, в том числе незаконная добыча копытных животных, которая влечет серьезную ответственность вплоть до уголовной», - отметили в министерстве природных ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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