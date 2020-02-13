Влюбленный калининградец пытался задушить подругу, не дождавшись от нее взаимности

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:49:15+03:00

От расправы ее спасла соседка, которая после звонка в полицию забежала в квартиру горожанки и пыталась оттащить от неё разъяренного мужчину

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В Калининграде неравнодушные соседи спасли женщину от жестокой расправы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что из соседней квартиры слышны крики женщины о помощи. Прибывшие на место участковые задержали 35-летнегь мужчину и доставили его в отдел.

Выяснилось, что конфликт начался на почве ревности. Злоумышленник, придя в гости к подруге, признался в своих давних чувствах. Однако девушка сообщила, что расценивает мужчину как друга.

«Так не доставайся же ты никому!», - решил влюбленный, набросился на женщину и принялся душить. От расправы ее спасла та самая соседка, которая после звонка в полицию забежала в квартиру горожанки и пыталась оттащить от неё разъяренного мужчину.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU