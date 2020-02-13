Дзюдоист из Калининграда выиграл чемпионат России спорта глухих
Подмосковный Зеленоград собрал на чемпионате России среди атлетов с нарушением слуха больше 50 спортсменов из 16 регионов. Калининградскую область успешно представил Заслуженный мастер спорта России Сергей Тарасов, выступавший в категории свыше 100 кг.
Как сообщает министерство спорта региона, Тарасов уверенно выиграл три встречи, одолев представителей Москвы, Башкортостана и Дагестана.
Прошедший чемпионат России стал отборочным для формирования сборной страны на апрельский чемпионат мира во Франции.
Сергей Тарасов претендует и на участие в Сурдлимпиаде 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU