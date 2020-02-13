2020-02-13T13:17:15+03:00
Общество

В Калининграде отменили карантин по ОРВИ в двух школах

Сейчас на вынужденных каникулах находятся учащиеся 145 классов в 25 школах города
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде в четверг, 13 февраля, отменен карантин по ОРВИ в двух городских школах. Как сообщает пресс-служба мэрии, к занятиям вернулись ученики образовательных учреждений № 19 и 44(начальная школа).

Сейчас на вынужденных каникулах находятся учащиеся 145 классов в 25 школах города (№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия №№1, 22, 40). До сих пор полностью приостановлены занятия в школах № 43, 46.

Кроме того, закрыто 15 групп в восьми учреждениях дошкольного образования областного центра (детский сад №№ 37,51,78,104,114,124,133,134).

Комитет по образованию ежедневно проводит почасовой мониторинг всех образовательных учреждений города на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом, отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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