Область выделяет 316 млн рублей на реконструкцию КНС-1 в Калининграде

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:57:15+03:00

Ремонт планируется провести уже в этом году

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Региональные власти готовы выделить средства на ремонт КНС-1 в Калининграде. Соответствующий проект постановления о бюджетных инвестициях опубликован на сайте областного правительства.

На ремонт канализационной насосной станции на улице Гюго планируется выделить 316,6 млн рублей. После проведения работ мощность КНС-1 должна составить 2 687,40 м3/ч.

Ремонт планируется провести уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU