Область выделяет 316 млн рублей на реконструкцию КНС-1 в Калининграде
Ремонт планируется провести уже в этом году
.Фото: Иван МАРКОВ
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Региональные власти готовы выделить средства на ремонт КНС-1 в Калининграде. Соответствующий проект постановления о бюджетных инвестициях опубликован на сайте областного правительства.
На ремонт канализационной насосной станции на улице Гюго планируется выделить 316,6 млн рублей. После проведения работ мощность КНС-1 должна составить 2 687,40 м3/ч.
Ремонт планируется провести уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU