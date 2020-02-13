Певица Вика Цыганова устроит в Калининграде показ мод
Коллекцию дизайнерской одежды привезет в Калининград российская певица и модельер Вика Цыганова. Об этом сообщает пресс-служба Музей Мирового океана, с которым Цыганова дружит и сотрудничает.
«Показ пройдёт 20 февраля в рамках празднования 30-летия Музея Мирового океана и приурочен к работе выставки картин большого друга семьи Цыгановых - легендарного путешественника Фёдора Конюхова», - говорится в сообщении.
Вика Цыганова.Фото: Александр КАТЕРУША
Коллекцию одежды «Best» представят в Музее Мирового океана в экспозиции «Глубина».
Известно, что по подиуму пройдут модели из международного агентства «Modus Vivendis».
ИСТОЧНИК KP.RU