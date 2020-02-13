2020-02-13T14:06:52+03:00
Звезды

Певица Вика Цыганова устроит в Калининграде показ мод

Подиум организуют в Музее Мирового океана
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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Коллекцию дизайнерской одежды привезет в Калининград российская певица и модельер Вика Цыганова. Об этом сообщает пресс-служба Музей Мирового океана, с которым Цыганова дружит и сотрудничает.

«Показ пройдёт 20 февраля в рамках празднования 30-летия Музея Мирового океана и приурочен к работе выставки картин большого друга семьи Цыгановых - легендарного путешественника Фёдора Конюхова», - говорится в сообщении.

Вика Цыганова. Фото: Александр КАТЕРУША

Вика Цыганова.Фото: Александр КАТЕРУША

Коллекцию одежды «Best» представят в Музее Мирового океана в экспозиции «Глубина».

Известно, что по подиуму пройдут модели из международного агентства «Modus Vivendis».

ИСТОЧНИК KP.RU

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