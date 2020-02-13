В Калининградской области уничтожили лекарств на 10 миллионов рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:26:29+03:00

В результате нераспорядительности ответственных лиц у медпрепаратов истек срок годности, прежде чем они дошли до потребителей

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В 2019 году в Калининградской области лекарственные средства на сумму более чем 10 миллионов рублей так и не дошли до потребителей. Об этом сегодня своей пресс-конференции сообщил региональный прокурор Сергей Хлопушин. По его словам, это произошло по причине нераспорядительности ответственных лиц. В результате медпрепараты с истекшими сроками давности пришлось уничтожить.

- По всем этим фактам были осуществлены меры прокурорского реагирования, последние полученные нами данные свидетельствуют о том, что проблема начинает решаться, - прокомментировал Хлопушин. – И министерством здравоохранения приняты необходимые меры по устранению нарушений закона.

Облпрокуратурой также были выявлены нарушения при осуществлении закупок лекарств, оказании качественной и своевременной медицинской помощи, ее доступности, оказании платных медицинских услуг. В результате прокурорских проверок обнаружено 532 нарушения законодательства в этой области, к ответственности привлечено 150 человек, в суды направлено 149 исковых заявлений, возбуждено одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU