Власти выделили 313 млн рублей на строительство второго въезда в Гурьевск

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:25:19+03:00

Работы должны быть завершены до 31 июля 2021 года.

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Власти Гурьевска выделили 313 млн рублей на строительство второго въезда в город. Соответствующая информация о проведении аукциона по выбору подрядчика строительства опубликована на официальном сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет построить дорогу, которая соединит Северный обход Калининграда с улицей Строительной в Гурьевске. Также планируется провести реконструкцию существующего участка ул. Строительной.

Длина двухполосной дороги составит 1,2 километра, ширина тротуара - 2,2 метра. На новой дороги установят четыре автобусные остановки, расчетная скорость движения - 60-70 км/ч.

Работы по строительству второго въезда должны быть завершены до 31 июля 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU