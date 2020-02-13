Власти выделили 313 млн рублей на строительство второго въезда в Гурьевск
Власти Гурьевска выделили 313 млн рублей на строительство второго въезда в город. Соответствующая информация о проведении аукциона по выбору подрядчика строительства опубликована на официальном сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет построить дорогу, которая соединит Северный обход Калининграда с улицей Строительной в Гурьевске. Также планируется провести реконструкцию существующего участка ул. Строительной.
Длина двухполосной дороги составит 1,2 километра, ширина тротуара - 2,2 метра. На новой дороги установят четыре автобусные остановки, расчетная скорость движения - 60-70 км/ч.
Работы по строительству второго въезда должны быть завершены до 31 июля 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU