Калининградская облпрокуратура пригрозила следователям уголовными делами

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:35:30+03:00

Надзирающее ведомство удивлено тем, что в районах области из десятков нелегальных торговцев алкоголем под суд идут лишь единицы

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В 2019 году прокуратурой Калининградской области были вскрыты серьезные нарушения закона, связанные с реализацией контрафактного алкоголя и безакцизных сигарет. Возбужденные по материалам проверок уголовные дела сейчас находятся в стадии расследования.

- Эта работа проводилась нам совместно с сотрудниками Службы по регулированию рынка алкогольной продукции, - сообщил прокурор области Сергей Хлопушин. – Под стражу взяты несколько участников организованной преступной группы. Незаконная переработка спирта для последующего использования при нелегальном производстве водки прекращена, а предприятие, на базе которого все было организовано, закрыто.

Прокурор также обратил внимание на проблему реализации контрафактного спиртного в районах области. По его словам, из десятков возбуждаемых по признакам данной статьи УК РФ уголовных дел до суда в итоге доходят единицы.

- По этому поводу даже пришлось провести специальное совещание, на котором мы предупредили, что в случае обнаружения незаконных отказов в возбуждении уголовных дел указанной категории или их незаконной приостановки уголовные дела будут возбуждаться уже в отношении самих следователей, - добавил Хлопушин.

ИСТОЧНИК KP.RU