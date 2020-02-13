2020-02-13T14:58:27+03:00
Происшествия

Калининградская облпрокуратура встревожена ростом насилия в отношении несовершеннолетних

Правоохранительное ведомство намерено усилить надзор за структурами, в обязанности которых входит профилактика подобных преступлений
Игорь ОРЕХОВ
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Прокуратура калининградской области отмечает значительное увеличение числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории нашего региона. В прошлом году было зафиксировано 135 подобных случаев против 54 в 2018 году - прирост составил 150 процентов!

- Это не может не тревожить, - признался прокурор области Сергей Хлопушин. – В связи с этим нами приняты меры по усилению надзора и организовано проведение проверок по каждому подобному факту. Будем выяснять, насколько эффективно действовали организации, в обязанности которых входит проведение профилактических мероприятий – полицейские подразделения по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, а также по какой именно причине не удалось предотвратить конкретное преступление. Каждый такой случай будем держать на контроле, и если установим виновность должностных лиц, к ним будут применены меры дисциплинарного, а при необходимости – и уголовного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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