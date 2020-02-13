Калининградцы стали чаще убивать друг друга

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:32:07+03:00

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С начала этого года в Калининградской области совершено 7 убийств. Об этом сообщили на брифинге, прошедшем в региональной прокуратуре.

- В основном убийства совершались в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировал прокурор области Сергей Хлопушин. – Обозначившуюся проблему мы видим и обращаем внимание на то, что многие из этих преступлений можно было предотвратить, если бы была вовремя проведена соответствующая профилактическая работа. Ведь убийства совершаются, в основном, на бытовой почве, нередко – в процессе распития спиртных напитков или сразу после этого. При этом полиция не всегда реагирует на сообщения граждан о том, что где-то собралась шумная компания, которая распивает спиртное, и там явно назревает что-то нехорошее. Вот мы и хотим проверить, частности, как у нас работают участковые инспекторы, обходят ли они свои участки, беседуют ли с жителями, откликаются ли на поступающие сигналы.

В качестве примера Хлопушин привел случай, произошедший уже в этом году. По материалам прокурорской проверки в отношении участкового уполномоченного полиции возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Как было установлено, инспектора вызвали на место происшествия, где происходила массовая драка и одному из ее участников даже успели сломать ногу. Однако полицейский решил не вмешиваться и удалился. В итоге конфликт закончился очередным убийством – погиб трудовой мигрант.

По данным облпрокуратуры, в 2019 году на территории региона наблюдался рост числа убийств и покушений на убийство: таких преступлений зарегистрировано 46, в то время как в 2018-м было 38 - прирост составил 21%. Увеличилось и количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со 112 до 129 (+15%).

ИСТОЧНИК KP.RU