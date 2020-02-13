2020-02-13T15:52:57+03:00
Общество

На калининградца завели дело за отказ вернуть найденный мобильник

Мужчине грозит до двух лет колонии
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде полицейские задержали мужчину по подозрению в краже у школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

8-летний школьник, садясь в машину матери, оборонил телефон, который спустя некоторое время подобрал 34-летний мужчина. Мать ребенка позвонила на телефон, однако мужчина, хоть и ответил на звонок, отказался его возвращать и просто отключил гаджет.

Сделал он это зря, потому вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», а это реальная возможность провести до двух лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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