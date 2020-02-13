На калининградца завели дело за отказ вернуть найденный мобильник
В Калининграде полицейские задержали мужчину по подозрению в краже у школьника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
8-летний школьник, садясь в машину матери, оборонил телефон, который спустя некоторое время подобрал 34-летний мужчина. Мать ребенка позвонила на телефон, однако мужчина, хоть и ответил на звонок, отказался его возвращать и просто отключил гаджет.
Сделал он это зря, потому вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», а это реальная возможность провести до двух лет в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU